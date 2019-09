Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub - Fahrraddiebstahl - Sachbeschädigung - Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Raub - Fußgänger überfallen

Fulda - Am Dienstag (24.09.), gegen 04:10 Uhr, wurde ein 21-jähriger Geschädigter im Bereich des Fußwegs an der B 27 - Lehnerts in Richtung Leipziger Straße - durch bisher drei unbekannte Täter ausgeraubt. Das Opfer befand sich auf dem Weg zur Arbeit, als er von den Tätern hinterrücks angegriffen und zu Boden gebracht wurde. Hier wurde er geschlagen und es wurde auf ihn eingetreten. Die Täter stahlen dem Opfer mehrere hundert Euro. Alle drei Täter waren circa 180 cm groß und hatten eine kräftige Statur. Bei der Tatausführung trugen alle schwarze Masken. Das Opfer musste nach der Tat mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen, oder zu verdächtigen Personen machen können, sich mit der Polizei in Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Mountainbike gestohlen

Fulda - Am Dienstagvormittag (24.09.) stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke "Haibike" in der Farbe Schwarz / Grün, welches durch den Geschädigten im Bereich Pappelweg abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von circa 380 Euro.

Pkw zerkratzt

Fulda - Am Mittwochvormittag (25.09.) zerkratzten unbekannte Täter einen roten Audi A 1, welcher im Bereich der Adenauerstraße durch den Geschädigten abgestellt worden war. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde die Beifahrerseite des Fahrzeugs beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch

Gersfeld - In der Zeit von Dienstag (17.09.) bis Mittwoch (25.09.) versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Luisenstraße einzubrechen. Die Täter hebelten eine Türe auf und beschädigten diese hierdurch. Von einer weiteren Tatausführung ließen die Täter ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Fahrraddiebstahl

Fulda - Am Montagvormittag (23.09.) stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke "Giant" in der Farbe Schwarz. Der Geschädigte hatte dies im Bereich der Brüder-Grimm-Straße an einen Pfosten angeschlossen. Es entstand ein Schaden von circa 250 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell