Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfälle im Bereich Hersfeld / Rotenburg

Unfall mit Sachschaden

Ludwigsau - Am 26.09.2019 um 06:12 Uhr befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau die B 27 aus Richtung Mecklar in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau fuhr vom Parkplatz einer Bäckerei (Hersfelder Straße) nach links auf die B 27 ein. Dabei übersah der 23-jährige Fahrer den 62-Jährigen, der an einem am rechten Fahrbahnrand haltenden Pkw vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 14.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am 26.09.2019 um 12:15 Uhr parkte eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg/F. ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Baustoffmarktes am Rechberggelände in Bad Hersfeld. Beim Einfahren in die Parklücke touchierte sie mit ihrem Pkw das rechts neben ihr geparkte Fahrzeug. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.600 Euro. Die Pkw-Fahrerin verließ nach dem Zusammenstoß ihr Fahrzeug und begutachtete die Unfallsituation. Sie entfernte sich anschließend fußläufig von der Unfallstelle, ohne sich um die Einhaltung ihrer rechtlichen Pflichten zu bemühen. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet und unmittelbar der Polizeistation Bad Hersfeld gemeldet.

Unfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am 26.09.2019 um 16:24 Uhr befuhren ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau und ein 44-jähriger Fahrer mit seinem Lkw hintereinander die Ausfahrt eines Rasthofes in der Straße "An der Haune" um nach rechts abzubiegen. Der Lkw-Fahrer blieb verkehrsbedingt mit seinem Sattelzug stehen und wartete, um in die Straße nach rechts einzufahren. Während dieses Wartevorgangs überholte der Pkw-Fahrer den stehenden Sattelzug und blieb rechts daneben stehen. Der Sattelzugfahrer setzte sich in Bewegung und fuhr in die Straße nach rechts ein. Dabei übersah er den rechts neben ihm wartenden Pkw. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro am Pkw. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Am Sattelzug entstand Augenscheinlich kein Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Niederaula - Am 27.09.2019 um 09:03 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Hersfelder Straße. Beim Rückwärtsfahren parallel zur Frontseite des Geschäfts touchierte er dabei mit dem Sattelauflieger das Vordach. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte nicht abgelesen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell