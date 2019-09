Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Eine 17jährige Motorradfahrerin verletzt sich beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter schwer.

Der 26jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Brüggen fuhr gegen 14:30 Uhr in den Kreuzungsbereich St.Töniser Str/Kehn ein und kollidierte mit der 17jährigen aus Tönisvorst, die mit ihrem Motorrad die St.-Töniser Str in Richtung Krefeld befuhr und im Kreuzungsbereich einen vor ihr nach rechts abbiegenden PKW überholte. Die junge Motorradfahrerin verletzte sich beim Zusammenstoß so schwer, dass der Rettungswagen sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen musste./mikö (1135)

