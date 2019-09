Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Navis und Airbags aus vier Autos gestohlen

Kempen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten es unbekannte Täter auf das Innenleben von Autos der Marke Daimler Benz abgesehen. In einem engen Umkreis in Kempen an der Magdalene-Fervers-Straße, der Maria-Basels-Straße und Minna-Meckel-Straße schlugen sie insgesamt vier Mal zu. Betroffen waren ein Mercedes C220, zwei GLC220 und eine E-Klasse. Dreimal stahlen die Diebe Airbag und fest eingebautes Navigationssystem, bei dem C220 nahmen sie zusätzlich auch das Lenkrad mit. In allen Fällen entstand erheblicher Sachschaden an der Inneneinrichtung der Wagen.

Die Tatzeit liegt in den Nachtstunden, in einem Fall an der Minna-Meckel-Straße können die Bestohlenen den Tatzeitraum auf die Zeit zwischen drei und vier Uhr nachts eingrenzen.

Die Kripo fragt: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag oder auch vorher in dem Viertel verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Kripo. /hei (1133)

