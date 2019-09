Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Einbrecher im Verbrauchermarkt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt am Häsenberg in Waldniel eingebrochen. Gegen 2.15 Uhr löste der Einbruchalarm aus. Als die ersten Polizeikräfte eintrafen, sahen sie, dass eine Tür im Bereich der Bäckerei mit Gewalt aufgebrochen worden war. Im Innern des Geschäfts hatten die beiden schlanken und maskierten Täter die Aufbewahrung für Tabakwaren gewaltsam geöffnet. Wie hoch der Wert der Beute ist, steht noch nicht fest. Eine sofortige Fahndung in der Nähe verlief ohne Erfolg. Die Kripo bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Tatort in der Nacht zu Dienstag unter der Rufnummer 02162/377-0./hei

