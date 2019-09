Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Fünf Verletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Willich (ots)

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr sind alle fünf Insassen eines Autos bei einem Zusammenstoß auf der Kreuzung Hanns-Martin-Schleyer-Straße/Kempener Straße/Autobahnausfahrt Willich verletzt worden, alle zum Glück nur leicht. Der 36-jährige Viersener war mit drei Frauen (28 und zwei Mal 26) und einem Mann (31) unterwegs. Er war gerade von dem Parkplatz an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gestartet und wollte auf die Autobahn fahren. Von der Autobahn kam ein 25-Jähriger Nettetaler, der links in Richtung Anrath abbiegen wollte. Er übersah das entgegenkommende Auto, so dass die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Der Nettetaler blieb bei dem Unfall unverletzt. /hei (1128)

