Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Autofahrerin fährt vom Tankstellengelände und übersieht dabei 14-jährige Radlerin - leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am Samstag ist eine 51-jährige Nettetalerin gegen 12 Uhr in Breyell von einem Tankstellengelände hinunter gefahren. Sie wollte nach rechts auf die Dülkener Straße abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich die von rechts nahende 14-jährige Radlerin aus Nettetal, die dort den gemeinsamen Geh- und Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 14-Jährige, die keinen Helm trug, leicht verletzt. Am Auto entstand leichter Sachschaden. /mr (1127)

