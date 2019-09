Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbrecher scheitern an Terrassentür

Viersen (ots)

Am Samstag versuchten unbekannte Täter zwischen 10 und 12 Uhr in Viersen auf dem Rotdornweg in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie versuchten die Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der guten Sicherung. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (1125)

