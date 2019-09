Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Straßenlaterne umgefahren - Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.09.19, gegen 22.30 Uhr, wurde durch einen unbekannten Autofahrer eine Straßenlaterne in der Cesar-Stünzi-Straße angefahren und stark beschädigt. Die Straßenlaterne musste durch den Werkhof der Stadt Rheinfelden gesichert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, nun Zeugen sucht.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell