Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrzeugbrand - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.09.19, gegen 13.15 Uhr, kam es auf der B317 zwischen Brombach und Steinen zu einem Feuerwehreinsatz. Hier hatte ein BMW, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, während der Fahrt angefangen zu brennen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Steinen war mit sechs Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften am Brandort.

Kj

