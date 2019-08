Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Scheiben an Lagerhalle und Wohnhaus eingeworfen

Melle (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurden in der Mühlenstraße in Melle-Mitte, an einem Wohnhaus und an einer Lagerhalle, zahlreiche Fensterscheiben und Türverglasungen eingeschlagen. Die Polizei erbittet Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen unter der Telefonnummer 05422 920600.

