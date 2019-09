Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW landet nach Unfall auf dem Dach

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am heutigen Sonntag um 04:30 Uhr befuhr ein 23jähriger St. Tönisser (deutsch) mit seinem PKW die Gelderner Str. aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Nordring. In Höhe der Häuser Nr. 18-22 kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten PKW, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dem leicht verletzten, alkoholisierten Fahrzeugführer wurde ein Blutprobe entnommen, es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell