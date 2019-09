Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst - St.-Tönis (ots)

Unbekannte erbeuteten Schmuck und Uhren

Die Unbekannten stiegen in der Zeit von Samstag, 21.09.2019, 09:00 h bis Sonntag, 22.09.2019, 10:30 h durch ein unverschlossenes Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Rosental ein und stahlen aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle mit Ringen, Uhren und Manschettenknöpfen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1124)

