Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher verunfallt mit gestohlenem PKW

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 05:59 Uhr merkte ein St. Töniser Geschädigter, das in sein Haus auf der Krefelder Str. eingebrochen worden war. Eine genaue Nachschau ergab, das auch der PKW, ein Peugeot 207, aus seiner Garage fehlte. Die oder der Täter waren über das Dach eingestiegen und hatten u. a. die Fahrzeugschlüssel entwendet. Kurze Zeit später fiel in Krefeld ein PKW durch grob verkehrswidrig und rücksichtsloses Fahren (Mißachten von Rotlicht, stark überhöhte Geschwindigkeit) auf, der die St. Töniser Str. in Fahrtrichtung St. Tönis befuhr. Noch bevor die Polizei das Fzg. anhalten konnte, kollidierte es mit der Lichtzeichenanlage Krefelder Str/Nordring in St. Tönis. Das Fahrzeug und die LZA wurden total zerstört. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den oben genannten entwendeten PKW. Der Fahrzeugführer, ein 33jähriger alkoholisierter Deutscher aus Krefeld wurde festgenommen, ihm wurden Blutproben entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell