Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des 02.07.2019 wurde in der Bonner City ein hochwertiges E-Bike entwendet: In dem Zeitraum zwischen 13:00 und 14:00 Uhr machte sich der noch unbekannte Täter an dem im Bereich Friedrichstraße / Belderberg abgestellten und mit einem Schloss gesicherten Rad zu schaffen. Der Unbekannte entwendet das Rad schließlich und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zu dem hochwertigen Bike liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

E-Bike der Marke Kalkhoff grauer Rahmen USB-Anschluss und integriertes Navigationssystem Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrad etwas "dickere Reifen" zur Tatzeit mit einer Schlosseinheit an Rahmen/Hinterrad gesichert

Die zuständige EG "Bike" hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

