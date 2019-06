Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Zigarettenautomat von der Wand gesprengt

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Montag, 24.06.2019, 00.02 Uhr, wurden Anwohner in der Hohenzollernstraße in Koblenz von einem lauten Knall aus dem Schlaf geweckt. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich bislang unbekannte Täter an dem Automaten zu schaffen machten und offensichtlich Gas einleiteten. Durch die Zündung wurde der Automat komplett von der Wand des Hauses Hohenzollernstraße 110 gesprengt. Der Automat wurde hierdurch deformiert, aber nicht geöffnet. Zu dem Diebstahl von Bargeld oder Zigaretten kam es somit nicht. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

