Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pressemeldung für das Stadtgebiet Koblenz für das Wochenende

Koblenz (ots)

Beinahezusammenstoß zwischen zwei Radfahrern - einer Verletzt, ein Fahrrad kaputt

Zu einem kuriosen Verkehrsereignis kam es am Freitag, 21.06.2019 in der Schloßstraße in Koblenz. Ein 22-jähriger Fahrradfahrer befuhr diese vom Löhrrondell kommend in Richtung Viktoriastraße, während im ein 65-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam. Kurz bevor es zu einem Zusammenprall kam, erkannten beide die Situation und bremsten ihre Fahrräder ab. Hierbei überbremste der 22-Jährige sein Rad, so dass er sich überschlug. Während er unverletzt blieb, ging hierbei sein Fahrrad kaputt. Derweil brachte der 65-Jährige sein Rad ohne Sturz zum Stehen. Trotzdem klagte er später über Schmerzen in der Hüfte, hervorgerufen durch ebendieses Manöver.

Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Koblenz 1 setzten beide ihren Weg fort.

