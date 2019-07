Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter stieg durch Küchenfenster ein - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 02.07.2019 brach ein noch unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Im Etzental" in Bad Godesberg ein. In dem Zeitraum zwischen 00.00 und 08:00 Uhr suchte der Unbekannte zunächst das rückwärtige Grundstück des Hauses auf. Nach der Spurenlage öffnete er einen in Kippstellung stehenden Fensterbereich und verschaffte sich so Zugang in die Zimmer, aus denen er schließlich neben zwei hochwertigen Smartphones auch Bargeld und persönliche Papiere entwendete. Mit seiner Beute verließ der Einbrecher den Bereich schließlich unerkannt. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

