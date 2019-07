Polizei Bonn

POL-BN: Dat Kölsche Hotel - zusätzliche Vorstellung in Bonn

Bonn (ots)

Das erfolgreiche Kölschmusical, dessen Vorstellung am Mittwoch bereits ausverkauft ist, gastiert auch am Donnerstag (29.08.2019) im Bonner Polizeipräsidium. Eintrittskarten gibt es bei unserem Kulturverein. Das Ensemble der Volksbühne am Rudolfplatz (ehemals Millowitsch-Theater) begeistert mit charmant witzigen Texten und unverschlissenen Melodien. Am Mittwoch (28.08.2019 - AUSVERKAUFT) und Donnerstag (29.08.2019) gastiert das Ensemble jeweils um 19 Uhr mit seinem Publikumsrenner "Dat Kölsche Hotel" im Polizeipräsidium. Unter der Regie von Jutta Ollig spielen und singen die Darsteller, die alle über umfangreiche Musicalerfahrung verfügen, im "Roten Saal" eine turbulent-humorvolle Geschichte, die aus der Feder des bekannten Autors und Komponisten Rainer Moll stammt.

Rheinischer jit et nit Giesela und Rainer Schlaftgut führen seit Jahren in ehelicher Gemeinschaft ihr Hotel in Köln, als die häuslichen Gepflogenheiten auf einmal gründlich aus den Fugen geraten: Einbruch, Polizei, rot-weißes Flatterband. Ein Portier beim Angeln abgetaucht, der Koch verschütt gegangen, dafür ein Gigolo zu viel und ein Hotelier auf Abwegen. Alles etwas viel für Giesela, zumal 22 Vietnamesen für die Automesse im Anflug sind. Als hätte sie mit ihrem kniestigen Ehmann nicht schon genug um die Ohren.

Termin - Eintrittskarten Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29.08.2019 jeweils Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr Polizeipräsidium Bonn, Eingang Heinrich-Konen-Straße Eintrittskarten zum Preis von 9 Euro erhalten Sie beim Kultur- und Krimiverein der Bonner Polizei e.V. unter Telefon 0228 15-1036 (10 Uhr bis 14 Uhr) oder E-Mail Kulturverein.Bonn@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell