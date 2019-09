Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schlägerei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte zu einer Schlägerei, die sich in der Nacht zum Sonntag (01.09.2019) auf dem Schlossplatz abgespielt hat. Dabei soll es zwischen zwei bislang noch nicht identifizierten Männergruppen gegen 00.35 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf auch ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug beschädigt worden ist. Mindestens ein junger Mann erlitt dabei massive Gesichtsverletzungen. Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

