Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb kehrt zurück

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (02.09.2019) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige betrat zunächst gegen 12.20 Uhr das Geschäft und versuchte offenbar an mehreren Gürteln die Warensicherung zu entfernen. Der Hausdetektiv beobachtete die Handlung, verhinderte das Entfernen und verwies ihn des Geschäfts. Offensichtlich kehrte der 28-Jährige nach kurzer Zeit zurück, nahm ein Paar Schuhe an sich, um schlussendlich in der Umkleidekabine das Sicherheitsetikett mit einem Multitool zu entfernen. Nach dem Verlassen des Geschäfts stoppte ihn der Detektiv und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der 28-jährige Tunesier wird noch am Dienstag (03.09.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt.

