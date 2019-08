POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag gegen 13.30 Uhr aus einem Ladengeschäft in der Marktstraße eine Damenhandtasche im Wert von rund 550 Euro. Der Täter führte eine große Plastiktüte einer Drogeriemarktkette mit sich, in welche er die schwarze Echtlederhandtasche der Marke "Marc Jacobs", Modell " Editor" verstaute. Danach verließ er den Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre alt, 170-175 cm groß, südosteuropäisches oder arabisches Aussehen, kräftige Statur, trug schwarze Sneaker (evtl. NIKE), blaue Jeans, grauer oder brauner Kapuzenpullover, Basecap (hinten weiß, vorne schwarz mit rundem Symbol auf der Stirnseite), schwarze buschige Augenbrauen und dunkler Vollbart. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Baienfurt

Unbekannte öffnen Freigehege

Unbekannte Täter betraten am Donnerstag gegen 01.30 Uhr in der Ravensburger Straße das Gelände des Circus William und öffneten die Tore der Freigehege. Zwei Ponys wurden später an einer Tankstelle in der Jahnstraße festgestellt und eingefangen. Die anderen Tiere, darunter befanden sich auch Lamas und Esel, konnten noch auf dem Gelände des Zirkus eingefangen und in das Gehege geführt werden. Laut Zirkusbetreiber standen einige Stunden zuvor etwa sechs Personen, vermutlich Tierschutzaktivisten, auf der Ravensburger Straße und schrien unter anderem: "Tierquäler". Zeugen, die Hinweise zu diesen unbekannten Personen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu informieren.

Wangen

Wohnungseinbruch

Gewaltsam Zutritt verschaffte sich ein unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 17.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Rubertus-Neß-Straße. Über eine Kellertür auf der Gebäuderückseite gelangte der Unbekannte in das Haus und entwendete ein Paar beige Sneakers der Marke "Geox", eine noch nicht bekannte Menge an Münzen sowie auch Sammelmünzen und Schmuck. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu wenden.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall wurde am Mittwoch gegen 09.15 Uhr eine Radfahrerin mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein 61-jähriger Mercedes-Benz-Lenker, der die Zeppelinstraße in Richtung B 465 befuhr, missachtete im Kreisverkehr die Vorfahrt einer 18-jährigen Fahrradfahrerin. Bei der Kollision wurde diese über die Motorhaube gegen die Windschutzscheib und von dort auf die Straße geschleudert. Die Radfahrerin, die zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, erlitt schwere Kopfverletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

