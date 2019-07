Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Roller in Brand gesetzt

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter setzten am Sonntag, 7. Juli, gegen 5.15 Uhr auf der Ostenallee in der Nähe des Nordrings einen Aprilia-Roller in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch die Hitze wurden die Rolläden an einem Wohnhaus beschädigt. Der Roller wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Es entstand Sachschaden von etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

