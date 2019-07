POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizeipräsidium Hamm

Ein 35-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstag, gegen 11.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Kamener Straße schwer verletzt. Er befuhr zum Unfallzeitpunkt die Kamener Straße in östliche Richtung. Als ein 43-jähriger Autofahrer mit seinem VW von einem am Fahrbahnrand befindlichen Parkstreifen auf die Fahrbahn der Kamener Straße anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Yamaha-Fahrer aus Bönen. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro. (as)

