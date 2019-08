Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Warmbach. Heckscheibe an Renault eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 13.08.2019, auf Mittwoch, 14.08.2019, schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines Renault Scenic ein. Dieser stand geparkt in der Barrystraße in Warmbach. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

