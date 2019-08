Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht beim Ärztehaus in der Milchhofstraße

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstagvormittag, zwischen 07.45 Uhr und 10.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Milchhofstraße ein geparkter weißer Ford Fiesta im hinteren Fahrzeugbereich durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

