Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autofahrer touchiert Fußgängerin auf Überweg - Fußgängerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch, 14.08.2019, in Lörrach eine Fußgängerin angefahren, die auf einem Fußgängerüberweg über die Straße ging. Dabei verletzte sich die 52 Jahre alte Frau leicht und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus nach Lörrach. Zum Unfall war es gegen 15:00 Uhr gekommen, als ein 77 Jahre alter Honda-Fahrer von der Tumringer Straße nach rechts in die Riesstraße einbog. Dabei missachtete dieser den Vorrang der Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerüberweg überschritt. Die Frau wurde von der Front des Pkws erfasst und umgestoßen. Der Pkw blieb unbeschädigt.



