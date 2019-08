Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Fahrrad mutwillig beschädigt

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bislang unbekannt ist der Täter, der am Mittwoch, 14.08.2019 in der Zeit von circa 14 bis 18.20 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofs Hausen ein Fahrrad mutwillig beschädigt hat. Dazu musste ein Fahrradschloss überwunden werden. Anschließend wurde das Fahrrad an mehreren Stellen stark beschädigt (Fahrradkorb, Reifen, Teile abgerissen usw.) und über das Gleis in die Büsche geworfen.

Die Polizei in Schopfheim bittet zur Klärung der Tat um Zeugenhinweise (TEL. 07622/66698-0).

