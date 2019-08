Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Frau läuft unvermittelt auf die Straße

Freiburg (ots)

Unvermittelt und ohne sich umzusehen habe eine 58-jährige Frau am Mittwoch, 14.08.2019, kurz nach 18 Uhr, die Freiburger Straße in Waldkirch überqueren wollen. In der Folge kam es zum Unfall mit einem vorbeifahrenden Auto. Der 29-jährige Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Mit leichten Verletzungen wurde die Frau in einem Krankenhaus behandelt. Zeugenangaben lassen darauf schließen, dass der Autofahrer keine Chance hatte, den Unfall zu vermeiden.

uh/jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1016

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell