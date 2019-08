Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Verkehrskontrolle - ein Fahrer ohne Führerschein, einer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 14.08.2019, in Küssaberg-Dangstetten Verkehrskontrollen durchgeführt. Um 16:40 Uhr wurde ein 35 Jahre alter Skoda-Fahrer überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass dieser einen zu schweren Anhänger an seinen Pkw angekoppelt hatte. Für diese Kombination hatte er keine Fahrerlaubnis. Eine Stunde später wurde ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer kontrolliert. Dieser wies drogenspezifische Auffälligkeiten auf, weshalb ein Drogentest gemacht wurde, der positiv auf die Beeinflussung durch THC verlief. Der Fahrer musste mit zu einer Blutprobe. Seine Fahrt war beendet.

