Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Jugendlicher stürzt mit seiner Maschine - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Erhebliche Schürfverletzungen an den Beinen zog sich ein Jugendlicher bei einem Sturz auf der L 157 zwischen Ühlingen und Birkendorf am Mittwochmorgen, 14.08.2019, zu. Maßgeblich begünstigt wurde diese Verletzungsbild durch die getragene Kleidung. Der junge Mann hatte eine kurze Hose an. Er wurde im Krankenhaus versorgt. Gegen 06:40 Uhr war der 17-jährige mit seiner 125ger in einer Kurve zu Fall gekommen und rutschte über die Straße in den Straßengraben. An seiner Maschine wurde ein Schaden von rund 1500 Euro verursacht.

