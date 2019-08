Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfallflucht - geparkter Lexus beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In der Weiherstraße in Wehr hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Lexus am Mittwoch, 14.08.2019, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Lexus war am Fahrbahnrand von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der geparkte Wagen vorne links von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um Zeugenhinweise.

