Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkaufsanhänger aufgebrochen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LKrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach - In der Nacht von Montag, 12.08.2019, auf Dienstag, 13.08.2019, wurde in der Rheinuferstraße bei der Schiffsanlegestelle ein Verkaufsanhänger aufgebrochen. Die Täter entwendeten alkoholische Getränke und tranken diese auch gleich aus. Darüber hinaus beschädigten sie die Einrichtung des Anhängers erheblich. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Um die bislang unbekannten Täter zu ermitteln, sicherte die Polizei verschiedene Spuren am Tatort und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 07667 9117-0 zu melden.

