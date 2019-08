POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/Raum Breisach: Frau von Ehemann angefahren

Polizeipräsidium Freiburg

Ein dunkler Pkw fuhr eine 31jährige Fahrradfahrerin am 12.08.2019 auf ihrem Weg zur Arbeit kurz nach 06:00 Uhr morgens in einer Gemeinde im Raum Breisach an.

Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben, handelte es sich bei dem Fahrer des Autos mutmaßlich um ihren 35jährigen Ehemann. Hintergrund der Tat ist vermutlich die im Raum stehende Trennung der Frau. Die Frau zog sich durch die Kollision u.a. Frakturen zu, Lebensgefahr besteht nicht.

Durch intensive Fahndungsmaßnahmen der Ermittler konnte der Mann kosovarischer Staatsangehörigkeit noch am Vormittag des Folgetages (13.08.2019) bei Angehörigen in Nordbaden festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg befindet sich der dringend Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Er ist bereits polizeilich mit Körperverletzungsdelikten mehrfach in Erscheinung getreten.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

