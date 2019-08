Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer flüchtete, nachdem er die Vorfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin missachtet und einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Die 27-Jährige befuhr am Mittwoch, 14.08.2019, kurz nach 18 Uhr, die B317 aus Richtung Schopfheim kommend und wollte nach links in die Hauptstraße in Maulburg abbiegen. Der andere Autofahrer stand an der Einmündung Hauptstraße und wollte nach links in Richtung Lörrach abbiegen. Beide setzten sich in Bewegung und kollidierten. Der bislang unbekannte Fahrer eines kleinen grünen Cabrios entfernte sich in Richtung Lörrach, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrzeug der 27-Jährigen entstand ein geschätzter Schaden von circa 1000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum Unfallflüchtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Schopfheim entgegen (TEL. 07622 66698-0).

Jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1016

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell