Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Quad gestohlen

Meinerzhagen (ots)

Am Hohschlader Weg wurde ein Quad gestohlen. Am Sonntagabend stand das weiße Quad der Marke Din Lin noch unter einer Plane im Garten. Am Montag entdeckte der Besitzer das Fehlen. Das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs lautet MK YE 67. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

