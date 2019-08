Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Intensivtäter nach Ladendiebstahl festgenommen

Düsseldorf (ots)

Der simple Diebstahl eines Parfüms wurde nun einem 44-jährigen marokkanischen Intensivtäter zum Verhängnis. Wie sich herausstellte, hatte der Mann bereits einige Stunden zuvor "ins Regal gegriffen" und wird auch mit Einbrüchen in Zusammenhang gebracht. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Gestern, um 18.20 Uhr, beobachtete der Ladendetektiv eines Kaufhauses an der Straße Am Wehrhahn einen Mann dabei, wie er von mehreren Parfümverpackungen die Sicherungen entfernte und sie dann in seine Tasche steckte. Ohne zu bezahlen, schickte er sich an, den Laden zu verlassen, was der Sicherheitsmitarbeiter jedoch verhinderte. Durch die hinzugerufene Polizei kontrolliert und durchsucht, stellte sich heraus, dass der 44-Jährige ein polizeibekannter Intensivtäter ist. Der Marokkaner ist drogenabhängig und finanziert durch Eigentumsdelikte seinen Konsum. Bereits am Nachmittag hatte er in einer Parfümerie an der Schadowstraße einen Ladendiebstahl begangen. Und über die Auswertung von Spuren konnte ermittelt werden, dass der Beschuldigte auch für Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sein könnte. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

