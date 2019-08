Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg - A 42 in Richtung Kamp-Lintfort - Motorradunfall - 26-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 20. August 2019, 17.58 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar:

Ein 26-jähriger Kradfahrer aus Duisburg befuhr mit hoher Geschwindigkeit die A 42 bei Duisburg in Richtung Kamp-Lintfort und überholte u.a. zahlreiche Pkw rechts. An der Unfallörtlichkeit wechselte er vom äußerst linken Fahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen der Abfahrt Duisburg-Neumühl. Bei diesem Wechsel über mehrere Fahrstreifen kollidierte er mit dem Heck eines weiteren Pkw. Er stürzte und wurde schwer verletzt einem Krankenhaus in Duisburg zugeführt.

Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts einer Verkehrsstraftat nach § 315 c StGB ermittelt. (Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren.)

