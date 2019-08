Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Verkehrsunfall - Pkw überschlug sich - Zwei Personen leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 20. August 2019, 21.55 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen stellt sich der Unfall wie folgt dar:

Eine 50-Jährige aus Erkelenz war mit ihrem Opel Agila auf der Elisabethstraße auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung "Düsseldorf Arcaden" unterwegs. Sie fuhr bei Grünlicht in die Kreuzung Elisabethstraße / Bilker Allee ein. Zu dieser Zeit befuhr ein 29-jähriger Düsseldorfer mit seinem Mercedes die Bilker Allee in Richtung Bilker Kirche. Dabei benutzte er den linken Fahrstreifen. Nach den Ermittlungen fuhr er trotz Rotlicht in die Kreuzung ein. Der Opel traf frontal auf die Beifahrerseite des Pkw Mercedes. In der Folge überschlug sich der Pkw der Frau und blieb auf dem Dach liegen. Der Mercedes geriet durch den Aufprall ins Schleudern, prallte gegen einen Strommast und kam dort zum Stehen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

