Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Hoher Beuteschaden bei Einbruch auf dem Großmarktgelände - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 17.08.2019, 11.50 Uhr, bis Sonntag, 18.08.2019, 18.40 Uhr

Bislang Unbekannte drangen im Tatzeitraum in einen Büroraum auf dem Großmarktgelände an der Ulmenstraße ein und hebelten dort einen Tresor auf. Den aktuellen Ermittlungen zufolge entkamen die Täter mit mehreren zehntausend Euro Bargeld. Bislang fehlt von den Personen und der Beute jede Spur. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem besagten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0211-870 0 beim zuständigen Ermittlungskommissariat 14 zu melden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell