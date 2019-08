Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Nach Bedrohungslage in Wohnung - Spezialeinheiten nehmen 28-Jährigen fest - Niemand verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 18. August 2019, 22.50 - Montag, 19. August 2019, 1.45 Uhr

Nach einer Bedrohungslage am späten Sonntagabend in einer Wohnung in Gerresheim konnten Spezialeinheiten der Polizei einen 28-Jährigen überwältigen und unverletzt festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei geht von einem Beziehungsstreit aus. Die 26-jährige Geschädigte blieb ebenfalls unverletzt.

Um 22.49 Uhr erhielt die Leitstelle Kenntnis über eine Bedrohungssituation zwischen einem Mann und einer Frau in einer Wohnung an der Benderstraße. Aufgrund der Gesamtumstände entschloss sich die Einsatzleitung zur Alarmierung von Spezialeinheiten. Gegen 1.45 Uhr konnte der mutmaßliche Tatverdächtige überwältigt und festgenommen werden. Die Ermittlungen zur genauen Klärung des Sachverhaltes dauern an.

