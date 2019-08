Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Mann stirbt nach Sprung aus großer Höhe - Lebensgefährtin mit Verletzungen im Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Düsseltal - Mann stirbt nach Sprung aus großer Höhe - Lebensgefährtin mit Verletzungen im Krankenhaus

Montag, 19. August 2019, 3.40 Uhr

Noch vollkommen unklar sind die Hintergründe eines Geschehens letzte Nacht auf der Grunerstraße. Ein 32-jähriger Mann soll ohne erkennbares Motiv aus dem 5. Obergeschoss einer Wohnung gesprungen sein. Die in der Wohnung angetroffene Lebensgefährtin des 32-Jährigen wies diverse blutende Verletzungen auf und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Ermittlungen der Spezialisten der Kriminalpolizei dauern an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand führten Hilferufe einer Frau gegen 3.40 Uhr zu einem Polizeieinsatz auf der Grunerstraße. Die Beamten fanden nach gewaltsamen Öffnen der Wohnungstür eine schwer verletzte Frau vor, die angab, von ihrem 32-jährigen Lebensgefährten unvermittelt körperlich attackiert worden zu sein. Anschließend soll er aus noch unklarer Motivlage aus dem Fenster des 5. Obergeschosses gesprungen sein. Zuvor habe es weder Streit noch sonstige Auffälligkeiten gegeben. Vor dem Haus konnte eine männliche, leblose Person aufgefunden werden. Der hinzugerufene Notarzt stellte den Tod fest. Die 31-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Spezialisten des KK 11 dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell