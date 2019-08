Polizei Düsseldorf

Anlässlich eines Treffens der Motorsportszene im Kreis Heinsberg überprüften und untersuchten die Beamten der "AG Tuning" der Düsseldorfer Autobahnpolizei am Sonntag auffällige Fahrzeuge. Auf dem Parkplatz Herrather Linde an der A 46 in Richtung Heinsberg wurde trotz strömenden Regens eine entsprechende Kontrollstelle eingerichtet.

Hier die Bilanz:

Insgesamt wurden 58 Fahrzeuge ausgewählt und mit Lotsen-Streifenwagen der Kontrollstelle zugeführt und anschließend überprüft. Bei mehr als 50% wurden illegale Veränderungen festgestellt. Insgesamt wurden 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, 5 Verwarngelder erhoben und 17 Kontrollberichte ausgestellt. In 8 Fällen waren die Veränderungen am Fahrzeug so erheblich, dass die Betriebserlaubnis erloschen, bzw. das Fahrzeug verkehrsunsicher war und eine Sicherstellung erfolgen musste. Darüber hinaus wurden 2 Blutproben wegen des Verdachts auf Drogenkonsum durchgeführt.

Zum Großteil handelte es sich bei den festgestellten Verstößen um unerlaubte Modifikationen am Fahrwerk, den Rad/Reifen-Kombinationen oder motortechnische Veränderungen und verbotene lichttechnische Einrichtungen. "Highlight" der Kontrolle war ein Pkw (VW GOLF) mit nachträglich eingebautem Luftfahrwerk, welches mit einem versteckten Schalter bis kurz über Bodenhöhe abgesenkt werden konnte. Da im Fall eines Defekts das Fahrzeug nicht mehr ausreichend lenkbar gewesen wäre, wurde es wegen des Verdachts auf Verkehrsunsicherheit sichergestellt. (Siehe Bilder).

Die Spezialisten der "AG Tuning" kündigen jetzt schon weitere Kontrollen sowohl in Düsseldorf, als auch auf den 700 Kilometern Autobahnnetz in ihrem Zuständigkeitsbereich an.

