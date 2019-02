Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Altenrheine, 1. Nachtrag zum Brand eines Gartenhauses

Rheine (ots)

Nachtrag: Die Polizei hat an der Brandstelle an der Dörenther Straße am Freitagvormittag (22.02.2019) Untersuchungen durchgeführt. Diese werden im Weiteren noch fortgeführt. In die Untersuchungen wird auch ein Brandsachverständiger eingeschaltet. Derzeit ist die Brandursache noch unklar. Es wird auch wegen einer möglichen Brandstiftung ermittelt. Die bei dem Brand entstandenen Sachschäden werden auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet dringend um Hinweise. Sie bittet alle Beobachtungen mitzuteilen, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, Telefon 05971/938-4215. Wiederholung der 1. Mitteilung: In der Nacht zum Freitag (22.02.2019) ist der Polizei ein Feuer an einem Holzanbau an der Dörenther Straße gemeldet worden. Der Hauseigentümer bemerkte den Brand gegen 02:43 Uhr und informierte sofort die Einsatzkräfte. Im Bereich des Carports waren Gegenstände in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Carport, einem angrenzenden Holzschuppen und der Garage des Hauses über. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das von zwei Familien bewohnte Haus verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05971/938-4215.

