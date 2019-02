Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Altenrheine, Brand eines Gartenhauses

Steinfurt (ots)

In der Nacht zum Freitag (22.02.2019) ist der Polizei ein Feuer an einem Holzanbau an der Dörenther Straße gemeldet worden. Der Hauseigentümer bemerkte den Brand gegen 02:43 Uhr und informierte sofort die Einsatzkräfte. Im Bereich des Carports waren Gegenstände in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Carport, einem angrenzenden Holzschuppen und der Garage des Hauses über. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das von zwei Familien bewohnte Haus verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05971/938-4215.

