Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall/Zeugen gesucht

Ochtrup (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen (19.02.2019) an der Metelener Straße ereignet hat. Den Schilderungen zufolge bog gegen 08.10 Uhr ein stadteinwärts fahrender PKW nach rechts in die Brookstraße ab, ohne einem auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrenden Fahrradfahrer den Vorrang zu gewähren. Der Fahrradfahrer bremste ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte jedoch zu Boden und verletzte sich. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen. Unfallzeugen oder Zeugen, die Angaben zum PKW bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 02553/9356-4155. Es hat sich um einen dunklen Daimler Benz, Kombi, gehandelt.

