Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in eine Schule

Lengerich (ots)

In die Schulgebäude an der Banningstraße ist in der Nacht zum Donnerstag (21.02.2019) eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten in der Zeit zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.55 Uhr, zwei Fenster der Schule auf. Anschließend begaben sie sich in verschiedene Räume. Dabei brachen sie eine Zwischentür sowie mehrere Schränke und Schubladen auf. Was letztlich gestohlen wurde, konnte noch nicht abschließend gesagt werden. Fest steht, dass die Einbrecher eine Kaffeekasse, mit maximal 10 Euro Inhalt, entwendet haben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell