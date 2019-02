Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Sachbeschädigung

Hörstel (ots)

Auf einem Parkplatz an der Pfarrer-Bönneker-Straße ist am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (20.02.2019) ein Auto erheblich beschädigt worden. Ein Autofahrer hatte den roten Toyota am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Platz eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Am nächsten Morgen befanden sich an dem Wagen massive Dellen und Kratzer. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dieser Sachbeschädigung unter Telefon 05971/938-4215.

