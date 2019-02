Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Ladbergen (ots)

Im Kreuzungsbereich Am Kanal/Lengericher Damm (Verlängerung Saerbecker Damm) hat sich am Mittwochmittag (20.02.2019), gegen 12.30 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Bei der Kollision eines LKW mit einem PKW erlitt die Autofahrerin schwere Verletzungen. Die 51-jährige Lengericherin wurde zur stationären Behandlung ins Münsteraner Uniklinikum gebracht. Die Autofahrerin fuhr gegen 12.30 Uhr auf dem vorfahrtberechtigten Saerbecker Damm in Richtung Kanal. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug. Der 51-jährige Fahrer aus Münster war auf der Straße Am Kanal in Richtung Brochterbeck unterwegs. Die 51-Jährige wurde in dem stark beschädigten Fahrzeug einklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Sachschäden werden auf cirka. 20.000 Euro geschätzt.

