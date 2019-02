Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in eine Schule

Lengerich (ots)

Am Dienstagabend (19.02.2019) wurde der Polizei ein Einbruch in die Realschule an der Schulstraße gemeldet. Zeugen hatten dort um 18.20 Uhr an einem Klassenraum zwei offenstehende Fenster bemerkt. Beim Betreten des Raumes wurden darin diverse Beschädigungen festgestellt. Unbekannte hatten dort verschiedene Gläser, Plastikheftablagen und Schubladen beschädigt. Offenbar war aber nichts gestohlen worden. Spuren an den aufgebrochenen Fenstern deuten darauf hin, dass sie aufgetreten wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515. Die unbekannten Täter müssen am Dienstag, zwischen 13.30 Uhr und 18.20 Uhr an bzw. in der Schule gewesen sein.

